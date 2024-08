Bayesian, iniziano esami su vittime: oggi tac, da lunedì le autopsie

Mentre continuano le indagini per capire cos’è successo al veliero con 22 persone a bordo, affondato il 19 agosto davanti alle coste palermitane durante una tempesta, iniziano gli esami sui corpi delle sette vittime. I consulenti della Procura di Termini Imerese effettueranno prima le Tac sulle salme, poi da lunedì fino a giovedì le autopsie vere e proprie. Altre risposte arriveranno dall'esame del relitto. Intanto, nella zona proseguono le operazioni di monitoraggio ambientale ascolta articolo

Mentre continuano le indagini per capire cos’è successo al Bayesian, la barca di lusso con 22 persone a bordo affondata il 19 agosto davanti alle coste palermitane durante una tempesta, iniziano gli esami sui corpi delle sette vittime. Oggi, sabato 31 agosto, i consulenti della Procura di Termini Imerese effettueranno le Tac sulle salme, mentre da lunedì si svolgeranno le autopsie vere e proprie. Per il naufragio sono indagati per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo il comandante del veliero James Cutfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffiths che era in turno in plancia. I 15 sopravvissuti, tra passeggeri ed equipaggio, hanno tutti lasciato l'Italia.

Gli esami sulle salme delle vittime I consulenti della Procura di Termini Imerese inizieranno gli esami oggi pomeriggio con le Tac sulle salme delle sette vittime. Il pool coordinato da Antonina Argo, docente di Medicina legale, effettuerà gli esami nel proprio istituto del Policlinico di Palermo. Da lunedì, poi, si svolgeranno le autopsie: i primi a essere esaminati saranno i corpi di Jonathan Bloomer e della moglie Judith Elizabeth Bloomer; il giorno successivo, martedì, le salme dei coniugi Morvillo, l'avvocato Cristopher e la moglie Neda; mercoledì le autopsie saranno effettuate sui resti di Mike Lynch e della figlia diciottenne Hannah; infine, giovedì ci sarà l'autopsia sul cuoco di bordo, Recaldo Thomas.

Le vittime Thomas è stato l'unica vittima tra i dieci componenti dell'equipaggio. Le altre sei persone che hanno perso la vita erano tutti passeggeri: Lynch era il proprietario di fatto dell'imbarcazione e sul Bayesian viaggiava anche la moglie, Angela Bacares, formale titolare del veliero, sopravvissuta perché subito salita in coperta quando la barca aveva iniziato a inclinarsi. I medici del Policlinico dovranno ufficializzare le cause della morte di sei passeggeri e di un membro dell'equipaggio del Bayesian. L'esito degli esami autoptici sembra piuttosto scontato - le vittime sono annegate, intrappolate da un muro d'acqua nella barca che è affondata in pochi minuti - ma conoscere i tempi e i modi della tragica fine dei sette potrebbe poi servire durante l'impegnativa partita dei risarcimenti. Alle autopsie parteciperanno, oltre ai consulenti nominati dalla Procura di Termini Imerese che indaga sull'incidente, anche gli indagati, attraverso propri esperti.

L'esame del relitto Più rilevanti per comprendere come un veliero dotato di quella tecnologia possa essere affondato in pochi minuti sarà l'esame del relitto, che dovrebbe essere recuperato dalla società armatrice del Bayesian, sotto la sorveglianza della Guardia Costiera che è anche custode giudiziario della nave posta sotto sequestro. Lo stato dell'imbarcazione potrebbe dare qualche risposta ai pm, che ormai puntano sull'errore umano e tentano di capire se e come, a quanto al momento sembra, un comandante esperto e un equipaggio altrettanto preparato abbiano potuto commettere tante leggerezze: dall'ignoranza o dalla sottovalutazione, nonostante la strumentazione a disposizione dello yacht, della tempesta in arrivo, che aveva invece indotto i pescatori di Porticello a non prendere il mare, alla mancata allerta dei passeggeri che non sarebbero stati invitati a lasciare le cabine. E ancora tutta da capire è la posizione del veliero rispetto alla costa, con l'ancora costretta dal fondale sabbioso ad arare sbilanciando la barca. Al centro dell'inchiesta è anche lo stato del portellone di poppa e di alcune paratie che, viene ipotizzato, non sarebbero state chiuse. Circostanza che, se fosse verificata, avrebbe determinato l'allagamento dello yacht (improbabile, dicono gli esperti, che tanta acqua sia potuta entrare dalle bocche di areazione) e poi l'affondamento. E ancora, si chiedono gli inquirenti, perché Cutfield e i suoi non hanno acceso i motori e diretto la prua verso il mare come la barca olandese poco distante che ha resistito alla tempesta? Infine, perché l'allarme, lanciato dalla zattera di salvataggio con un razzo, è stato dato dopo che il Bayesian si era inabissato? Troppi errori per gente esperta su cui la Procura vuole andare a fondo.

Proseguono le operazioni di monitoraggio ambientale Intanto, proseguono le operazioni di monitoraggio ambientale nella zona sul cui fondale giace il relitto del Bayesian: a coordinarle è la Guardia Costiera, che ha l'obiettivo di scongiurare eventuali fuoriuscite di idrocarburi dallo scafo. A scopo precauzionale è presente anche un mezzo disinquinante privato, in grado di intervenire immediatamente - nel caso si rilevasse la presenza di idrocarburi - con panne galleggianti. Il messo è stato messo a disposizione dalla proprietà del Bayesian ed è coordinato dalla Guardia Costiera. L'attività di monitoraggio ambientale viene effettuata anche dall'alto con aerei Atr 42 della Guardia costiera, dotati di sistemi infrarossi e che periodicamente durante l'attività operativa effettuano sorvoli sull'area dell'affondamento del Bayesian. Ci sono poi i controlli effettuati in collaborazione tra Guardia costiera e Agenzia europea per la Sicurezza marittima (Emsa) tramite il "Clean Sea Net", sistema satellitare di rilevazione di potenziali inquinamenti marini. "Al momento - si legge in un comunicato - tutti i riscontri hanno dato esito negativo e non si registrano tracce di inquinamento da idrocarburi, né pericoli per l'ambiente marino circostante. La Guardia costiera continuerà a monitorare l'area, pronta ad attivare tutte le risorse disponibili nel caso venissero rilevate presenze di sostanze inquinanti in mare".