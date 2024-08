Naufragio Bayesian, altro indagato. Capitano in lacrime davanti a pm

C'è un secondo indagato nell'inchiesta sul naufragio del veliero Bayesan, colato a picco durante una tempesta davanti alle coste palermitane il 19 agosto. Si tratta dell'ufficiale di macchine Tim Parker Eaton, iscritto nel registro degli indagati dopo il comandante James Cutfield che ieri, davanti ai pm, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nell'incidente sono morte sei persone tra le quali il magnate inglese Mike Linch e la figlia.. La ricostruzione di quei terribili minuti in mare, mentre l'imbarcazione affondava trascinando sette corpi a 50 metri di profondità, il comandante Cutfield, l'ha già fornita agli inquirenti quando è stato interrogato come persona informata dei fatti. Da indagato per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo, invece, non ha risposto alle domande del pm di Termini Imerese, Raffaele Cammarano. Ma non avrebbe retto alla commozione, scoppiando in lacrime. Ora starebbe aspettando il rilascio della copia del passaporto per andar via dall'Italia, visto che non ha l'obbligo di restare a disposizione dell'autorità giudiziaria.