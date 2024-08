Introduzione

Si attende il recupero del veliero affondato davanti alla costa di Porticello, in Sicilia, ma già adesso emergono alcuni elementi che aggiungono dettagli alla vicenda. Uno di questi è la possibile catena di errori umani che potrebbero essere alla base della tragedia. “Tutto ciò che è stato fatto rivela una sommatoria lunghissima di errori. Le persone non dovevano essere nelle cabine, la barca non doveva essere all'ancora. E poi perché l'equipaggio non sapeva della perturbazione in arrivo? Era tutto prevedibile”, ha dichiarato l'Ad di Italian Sea Group Giovanni Costantino, la società che ha rilevato Perini Navi, azienda costruttrice del Bayesian.

A ciò si aggiunge anche l’affondamento in verticale, elemento che si deduce anche dai luoghi nei quali sono stati recuperati i 6 corpi mentre la più giovane, Hannah, di appena 18 anni, è ancora dispersa. Mentre procedono le indagini sia in Italia che nel Regno Unito, da Londra emerge l’indiscrezione che voleva il proprietario del Bayesian Mike Lynch, l’ultimo corpo a essere recuperato dai sommozzatori, sul punto di vendere l’imbarcazione la scorsa primavera, prima di un improvviso ripensamento.