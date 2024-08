Hannah Lynch, chi è la figlia di Mike e ultima dispersa del Bayesian

Potrebbe essere stata scaraventata fuori dalla barca

Mentre le ricerche continuano, si va delineando la catena di errori umani che avrebbe determinato il disastro marittimo ed emergono anche particolari su quello che è successo nella manciata di minuti in cui il natante di 56 metri è stato sopraffatto dalla tempesta, con il tentativo di equipaggio e passeggeri di mettersi in salvo, di scappare, ma per alcuni di loro quello scafo è diventato una trappola. Il cuoco antiguano Recaldo Thomas è stato scaraventato fuori dal veliero ed è stato il primo morto accertato, quello stesso lunedì. Gli altri non sono stati trovati nelle loro cabine, ma in una zona diversa, nella parte opposta, segno che si sono spostati alla ricerca disperata di una via di salvezza. Hannah in questa corsa per sopravvivere potrebbe essere finita fuori dal super yacht che sarebbe affondato verticalmente di prua, per poi adagiarsi piegato di 90 gradi, sul fianco destro. Così, gli speleosub dei vigili del fuoco, il robot della Guardia costiera, gli uomini e i mezzi delle forze in campo, compreso un elicottero, continuano a cercare dentro e fuori il Bayesian.