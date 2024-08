Bayesian, vittime hanno provato a salvarsi. Si cerca l’ultima dispersa

Riprese in mattinata le ricerche dell'ultima dispersa del naufragio del veliero, affondato nel mare di Porticello (Palermo) lunedì 19 agosto. Manca Hannah Lynch, la figlia 18enne del magnate inglese Mike. Il bilancio ufficiale, per ora, è di 15 persone salvate, 6 morti e una dispersa. La posizione in cui sono stati trovati alcuni corpi potrebbe essere il segno del tentativo delle vittime di cercare una via di fuga dall'imbarcazione. Continuano le indagini per capire cos’è successo e se ci siano stati errori umani ascolta articolo

Sono riprese in mattinata le ricerche dell'ultima dispersa del naufragio del veliero Bayesian, affondato nel mare di Porticello (Palermo) all’alba di lunedì 19 agosto. Manca ancora Hannah Lynch, la figlia diciottenne del magnate inglese Mike. Il bilancio ufficiale, per il momento, parla di 15 persone salvate, sei morti e una dispersa. Dopo aver trovato ieri il corpo del padre, rimasto intrappolato dentro lo scafo della barca a vela, i sub si sono immersi di nuovo per cercare la ragazza. A parte il corpo del cuoco Recaldo Thomas, trovato fuori dallo scafo, gli altri cinque cadaveri sono stati ritrovati fuori dalle cabine, in una zona della nave che si è allagata per ultima poco prima di inabissarsi. Per gli esperti, è il segno dello strenuo tentativo delle vittime di cercare una via di fuga dall'imbarcazione.

Le ricerche dell'ultima dispersa I sommozzatori, quindi, stanno scandagliando il Bayesian per trovare Hannah Lynch. Le ricerche della ragazza all'interno dello scafo sono riprese stamattina, dopo che ieri sono andate avanti tutto il giorno. All'esterno della barca c'è anche il robot della guardia costiera che perlustra il fondale sabbioso, filmando e fotografando la zona. La ragazza è l'unica dispersa, dopo che il corpo del padre, Mike Lynch, è stato recuperato ieri all'interno dello yacht, a 50 metri di profondità e a mezzo miglio da Porticello, dove il veliero è affondato poco prima dell'alba di lunedì scorso mentre imperversava una violenta tomba d'aria. Mercoledì i sub avevano riportato in superficie i corpi di Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International, della moglie Anne Elizabeth, del legale Chris Morvillo e della consorte Nada. Lunedì dello chef di bordo, Recaldo Thomas, era stato ritrovato lunedì poco dopo il naufragio.

Le vittime avrebbero cercato di salvarsi I 15 sopravvissuti sono riusciti a salvarsi buttandosi in mare, per essere poi soccorsi dalla barca olandese Sir Robert Baden Powell. Da quanto emerge, anche alcuni degli altri sette che si trovavano a bordo del Bayesian avrebbero tentato di uscire dall'imbarcazione che stava affondando ma sono rimasti intrappolati per l'acqua entrata nel veliero mentre colava a picco. Il particolare è emerso dalle posizioni e dai luoghi in cui sono stati ritrovati i corpi dai sub: erano in zone dello yacht e in cabine diverse da quelle indicate dai superstiti nelle testimonianze raccolte dalla capitaneria di porto e dai vigili del fuoco che, piantina dello scafo alla mano, si sono fatti segnalare le cabine occupate dai compagni di viaggio. Il corpo di Mike Lynch è stato trovato vicino alla cabina armatoriale a poppa. A riconoscere il cadavere è stata la moglie Angela Baccares, sopravvissuta al naufragio.

Le indagini Intanto, continuano le indagini della Procura di Termini Imerese per cercare di capire la dinamica di quanto successo e mettere in luce eventuali errori umani. L'ipotesi di reato è disastro, omicidio plurimo e lesioni. I magistrati hanno già sentito, col supporto della polizia giudiziaria della Capitaneria di porto, il comandante del veliero, il neozelandese James Cutfield, e gli altri superstiti che si trovano ancora nel resort Domina-Zagarella, a Santa Flavia (Palermo). Interrogato come persona informata dei fatti per oltre due ore, il comandante avrebbe riferito agli inquirenti di non essersi accorto dell'arrivo della tempesta, null'altro è trapelato. Resta da capire come sia stato possibile che un'imbarcazione di 56 metri, dotata di tutte le più sofisticate tecnologie e di apparecchi radar, sia potuta colare a picco in pochi minuti come dimostrano i tanti video acquisiti dagli inquirenti dalle abitazioni e da un circolo velico che si trovano nella zona.