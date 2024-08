Naufragio Bayesian, si cerca ancora: mancano Mike Lynch e la figlia

Fondatore Italian Sea Group: veliero sicuro

Intanto Giovanni Costantino - fondatore e amministratore delegato di The Italian Sea Group, la società quotata in borsa proprietaria degli asset di Perini Navi di Viareggio che costruì il Bayesian nel 2008 - ha detto in un’intervista al Corriere della Sera che “tutto ciò che è stato fatto rivela una sommatoria lunghissima di errori. Le persone non dovevano essere nelle cabine, la barca non doveva essere all'ancora. E poi perché l'equipaggio non sapeva della perturbazione in arrivo? I passeggeri hanno riferito una cosa assurda, e cioè che la tempesta è arrivata inaspettata, all'improvviso. Non è vero. Era tutto prevedibile. Io ho qui davanti a me le carte meteo". Costantino non ci sta a vedere sotto accusa quel gioiello a vela che lui definisce "una delle imbarcazioni più sicure al mondo". Praticamente "inaffondabile". "Salvo che non imbarchi acqua”, dice, “non c'è un'altra spiegazione. Di sicuro l'evento di Palermo avrebbe rappresentato un rischio pari a zero se fossero state fatte le manovre corrette e se non fossero intervenute delle situazioni che hanno compromesso la stabilità della nave".