Yacht naufragato a Porticello, i testimoni: affondati in 3-5 minuti

Mentre continuano le operazioni per recuperare i dispersi , cominciano a essere diffuse le prime testimonianze dei superstiti del naufragio dello yacht affondato davanti a Porticello, nel Palermitano. "Circa cinque minuti, da tre a cinque minuti, dal momento in cui la barca è stata sollevata dalle onde del mare fino a quando è affondata", ha detto Fabio Genco, responsabile della centrale operativa del 118 che ha prestato le prime cure ai 15 sopravvissuti.

Parlando al programma Newsnight della Bbc, ha riportato la descrizione di "scene apocalittiche" mentre i sopravvissuti cercavano i dispersi. Ha detto che la sua preoccupazione principale era curare la piccola Sophia che era a bordo nel caso avesse ingerito acqua salata: "La parola che la madre e tutti i feriti continuavano a ripetere era 'oscurità' durante il naufragio. Hanno parlato di circa cinque minuti, da tre a cinque minuti, dal momento in cui la barca è stata sollevata dalle onde del mare fino a quando è affondata".

I superstiti ancora ospitati nel resort: verranno interrogati lì

I sopravvissuti sono ospitati nel resort Domina Zagarella di Santa Flavia, in un contesto blindato, protetti dall'unità di gestione crisi attivata dalla società armatrice. I pm di Termini Imerese intendono sentirli personalmente nell'albergo trasformato in una sorta di quartier generale, mentre proseguono le ricerche dei sei superstiti. Fra i superstiti - nove dei dieci membri dell'equipaggio e sei passeggeri sui dodici complessivi che erano sul Bayesian - il comandante James Calfield, 51 anni, della Nuova Zelanda; le hostess di bordo: la tedesca 22enne Kaja Chichen, e Leah Randall, 20 anni, sudafricana; come Leo Eppel, 20 anni. La famiglia inglese composta da James Emsilie, 35 anni, la moglie coetanea Charlotte Golunski, e la figlia Sophia di un anno. Angela Bacares, 57 anni, inglese, moglie del magnate britannico dell'informatica Mike Lynch, disperso insieme alla figlia 18enne Hannah; l'irlandese Sasha Murray, 29 anni; Matthew Griffith, francese di 22 anni; Myin Htun Kyaw, 39 anni, del Myanmar; gli inglesi Ayla Ronald, 36 anni, e Matthew Fletcher 41 anni, l'inglese Parker Eaton, di 56 anni; e l'olandese Koopmans Tus, 33 anni.