Attentato Fiumicino del 1985, chi era il terrorista Abu Nidal

Il militante palestinese, dopo la rottura con Arafat, nel 1974 formò il Consiglio rivoluzionario di al-Fath. Utilizzando vari nomi, tra cui quello di Organizzazione Abu Nidal, il gruppo fu attivo fino alla fine degli anni '80 in decine di attacchi terroristici in tutto il mondo, tra cui le stragi del 27 dicembre 1985 agli scali di Roma e Vienna