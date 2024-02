4/17 L'Unità

OPERAZIONE IRA DI DIO - Dopo il massacro alle Olimpiadi di Monaco del '72, le segnalazioni di nuovi possibili attentati si fecero sempre più frequenti. A Roma in piazza Annibaliano venne ucciso nell'ottobre l’intellettuale palestinese con passaporto giordano Wael Zuaiter: era il rappresentante dell’OLP in Italia e il suo nome compariva in cima alla lista di Golda, come viene informalmente chiamata l'Operazione Ira di Dio eseguita dal Mossad per l'eliminazione delle persone ritenute direttamente o indirettamente responsabili dei fatti di Monaco