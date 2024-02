Scioperi a febbraio 2024: il calendario delle astensioni dal lavoro

Sono diverse le manifestazioni già programmate per il mese che si è appena aperto. Alcune, come quella del 9 febbraio che toccherà gli aeroporti italiani, riguardano tutto il Paese. Altre interesseranno invece soltanto specifiche città o regioni, come l'astensione dal lavoro di Gtt a Torino del 12 febbraio e le due in programma per Amat a Palermo