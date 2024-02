Fisco, le scadenze di febbraio 2024: il calendario completo

In questo mese sono diversi gli appuntamenti da segnare in agenda: dal versamento dell’imposta sostitutiva per il trattamento di fine rapporto nel 2023 e dei contributi Inps per artigiani e commercianti, all’invio del modello con le spese sostenute per l’acquisto e installazione di strumenti di filtraggio e mineralizzazione dell’acqua. Attenzione al 16 febbraio, giorno in cui sono previste diverse scadenze