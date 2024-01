Concorsi ministeri, ultimi giorni per le domande: ci sono 1.110 posti

Sono in scadenza i termini per la presentazione delle candidature per più di 1000 posti a tempo indeterminato nei ministeri. Dalle 267 posizioni al Ministero della Difesa alle 381 di quello degli Affari Esteri, fino agli oltre 400 per il dicastero dell'Agricoltura. Ecco quali sono le procedure con requisiti e termini per presentare le domande