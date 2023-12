Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Grande partecipazione all'ultimo saluto a Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato. Migliaia di persone hanno preso parte ai funerali, durante i quali il padre Gino ha letto una lettera toccante per la figlia scomparsa.

Negli scorsi giorni è uscita la 34ª edizione dell’indagine del Sole 24 Ore sui territori più vivibili d’Italia, che misura il benessere degli italiani. Intanto arriva puntuale dell'Oxford English Dictionary la parola deell'anno.

Mentre sul piccolo schermo andava in scena, lo scorso giovedì, la finalissima di X Factor con la vittoria di Sarafine, a Milano si è tenuta la Prima della Scala, ambito appuntamento con cui viene inaugurata la nuova stagione teatrale alla presenza di altepersonalità della politica, della cultura, dello spettacolo.

In questi giorni protagonista anche il Festival di Sanremo, con l'annuncio dei 27 big che si sfideranno sul palco dell’Ariston nell’edizione 2024 della kermesse canora.

Sul fronte sportivo, veniamo al calcio. Dopo l'accusa di doping che ha travolto il calciatore della Juventus Pogba, la procura antidoping ha chiesto un periodo di squalifica. Tempi difficili anche per una celebre squadra brasiliana che è retrocessa in Serie B per la prima volta nella sua storia.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24