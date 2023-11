Ue, legge sul packaging: ecco i prodotti che non vedremo più

Il Parlamento Ue ha approvato il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), che regola l'utilizzo degli imballaggi in campo europeo, impedendo di fatto l’utilizzo di diversi prodotti comuni nelle nostre vite. Dal cestino in legno che contiene il camembert alle confezioni plastica monouso, ecco quali sono i prodotti che potrebbero essere vietati e perché Bruxelles ha deciso di metterli fuori legge