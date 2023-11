Regolamento imballaggi, perché per l'Italia è così importante

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia

Primo via libera all'Eurocamera, a larga maggioranza, al regolamento europeo sugli imballaggi: 426 voti favorevoli, 125 contrari e 74 astenuti. Il provvedimento è piuttosto importante: riguarda tutti i contenitori e tutto ciò che serve per trasportare e mettere in vendita un prodotto, dalle etichette sulle mele fino agli imballaggi industriali. Carta, vetro, ceramica: nessun materiale è escluso. Oltre a obiettivi generali di riduzione degli imballaggi - il 5% entro il 2030, il 10% per il 2035 e il 15% entro il 2040 - e la vendita di sacchetti di plastica molto leggeri (inferiori a 15 micron), il testo su cui è arrivato l’ok tocca anche i temi del riuso - cioè utilizzare più volte uno stesso imballaggio - e del riciclo, cioè distruggere un contenitore per produrne un altro uguale. Una questione che è molto importante per l’Italia. Anche di questo si è parlato nella puntata del 22 novembre di Numeri, approfondimento di Sky TG24.