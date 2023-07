Francia, arriva il “bonus rammendo” per frenare gli sprechi

In Francia, da ottobre, arriverà un bonus per incoraggiare le persone a far riparare i propri vestiti e le proprie scarpe anziché gettarli via. L'iniziativa è finalizzata a ridurre le 700.000 tonnellate di vestiti buttati via dai francesi ogni anno, due terzi dei quali finiscono in discarica. Una soluzione dal doppio risvolto: ecologico e di sostegno agli artigiani che effettuano riparazioni. “A partire da ottobre, i consumatori potranno essere aiutati a riparare i loro vestiti e le loro scarpe", ha detto il segretario di Stato per l'ecologia Berangere Couillard. Ha invitato "tutti i laboratori di cucito e i calzolai ad aderire al sistema", che sarà etichettato dall'organizzazione ecologica Refashion. In base al sistema, i clienti potranno richiedere sette euro per la sostituzione di un tacco e 10-25 euro per la riparazione di abiti, attingendo a un fondo di 154 milioni di euro istituito per il periodo 2023-2028.