Processo Piazzolla-Lollobrigida: la ricostruzione del caso

Attesa la sentenza di primo grado nel processo a carico dell’ex collaboratore dell’attrice, accusato di aver sottratto beni al patrimonio dell’artista approfittando della sua debolezza psichica, inducendola a isolarsi dai familiari e facendole compiere atti giuridici che le hanno causato un danno milionario. Per l’uomo la Procura di Roma ha chiesto una condanna a 7 anni e mezzo di carcere. Una vicenda che per anni ha visto la “Lollo” prendere le difese del suo ex factotum schierandosi contro i propri familiari

È attesa per oggi, 13 novembre, la sentenza di primo grado del procedimento che vede imputato Andrea Piazzolla, l'ex collaboratore di Gina Lollobrigida accusato di circonvenzione di incapace per aver sottratto beni al patrimonio dell’artista tra il 2013 e il 2018. Per l’uomo, nato nel 1987, la Procura di Roma ha chiesto una condanna a 7 anni e mezzo di reclusione. Secondo i legali di parte civile, l'ammanco del patrimonio sarebbe di oltre 10 milioni di euro: tanti oggetti preziosi - si parla di 350 beni di proprietà dell'attrice - messi in vendita presso case d'aste tramite un intermediario, Antonio Salvi, anche lui finito a giudizio. Una vicenda che ormai dura da anni e che, fino alla morte dell’artista il 16 gennaio 2023, ha visto la “Lollo” prendere le difese del suo ex factotum schierandosi contro il proprio figlio Andrea Milko Skovic e il nipote Dimitri. Nel luglio 2023 l’ex collaboratore di Gina Lollobrigida è stato rinviato a giudizio anche perché accusato di essersi appropriato illecitamente del ricavato della vendita della Jaguar dell’attrice - 130mila euro - e per il reato di autoriciclaggio. Il nome di Piazzolla compare poi in un terzo processo legato alla vendita di opere d'arte presenti all'interno della villa sull’Appia dell'attrice.

I procedimenti avviati dai magistrati di piazzale Clodio partono dopo le denunce presentate dai familiari dell’artista contro Piazzolla. Secondo l'accusa, l’uomo avrebbe depauperato il patrimonio dell'attrice abusando del suo stato di debolezza psichica, inducendola a isolarsi dagli affetti familiari e facendole compiere una serie di atti giuridici che le hanno causato un danno patrimoniale milionario. Inoltre sarebbe riuscito a indurre Gina Lollobrigida a nominarlo amministratore di diverse sue società e a vendere alcuni appartamenti. Nel 2017 i periti - nominati dal gip Maria Paola Tomaselli in sede di incidente probatorio - nell'ambito dell'inchiesta tratteggiano il profilo psichiatrico di Gina Lollobrigida: salute mentale consona all'età, ma raggirabile per alcune particolari situazioni o rapporti. Un anno dopo il gip di Roma dispone il sequestro preventivo dei beni e delle disponibilità della Vissi d'Arte srl, società riconducibile a Piazzolla.

Il 9 luglio 2020 Piazzolla viene rinviato a giudizio dal gup di Roma per circonvenzione di incapace continuata e aggravata. Gli avvocati Michele e Alessandro Gentiloni Silveri, che assistono i familiari di Gina Lollobrigida, esprimono "soddisfazione per la decisione". A fine 2021 Andrea Milko Skofic promuove un’azione legale per chiedere un tutore che gestisca gli aspetti ordinari e i beni della madre. L’1 ottobre la Cassazione convalida il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno per Gina Lollobrigida ma solo per la parte economica: i giudici ritengono che l’attrice sia in grado di prendere da sola le sue decisioni per la vita quotidiana, ma non quelle che riguardano la gestione di soldi, società e immobili. Pur escludendo una situazione di "infermità mentale derivante da patologie psichiatriche", i periti medici evidenziano "un indebolimento della corretta percezione della realtà" e uno stato di "vulnerabilità" che rende "possibile l'altrui opera di suggestione". Una decisione, quella del tutore, che non piace all’artista, che si definisce "amareggiata ma non rassegnata". Gina Lollobrigida nel novembre 2021 rilascia una lunga intervista a Domenica In e parla anche di Piazzolla: "È come un figlio per me, mi sta accanto come un figlio, mi ha aiutato ad andare avanti. La sua figlia Gina si chiama come me, è una tigre. Andrea non ha mai sbagliato. È una persona brava e per avermi aiutato sta avendo dei guai terribili. La vita è mia e io decido cosa farne. Fare dei regali ad Andrea e la sua famiglia è una cosa che riguarda me, nessun'altro". Poi attacca Andrea Milko Skovic: "La cosa che mi umilia di più e mi da più dolore è mio figlio. Fa male. Ho fatto del bene a mio figlio e come risultato lui è contro di me perché voglio fare quello che voglio della mia vita. Mi hanno sequestrato tutti gli immobili. Un trattamento ignobile. Non voglio più vederlo. Mi sento umiliata perché dovrebbero lasciarmi morire in pace. Non merito questo. Sono accaniti contro di me".

L’1 marzo 2022 Andrea Milko Skovic viene sentito nel processo per circonvenzione di incapace a carico di Andrea Piazzolla. "Ho visto un forte cambiamento nel comportamento di mia madre, una persona si è approfittata della sua debolezza - dice il figlio di Gina Lollobrigida - Ho deciso di denunciare perché mia madre, dopo la conoscenza di Piazzolla, è cambiata, è diventata fuori controllo. Mia madre era molto attenta a come spendeva i soldi, una persona semplice, non faceva feste. Io vedevo mia mamma tutti i giorni, i nostri rapporti erano buoni, lei era felice di stare con mio figlio. Tutto questo è andato avanti fino a quando non è arrivato Piazzolla, intorno al 2009". L’uomo spiega che tutto è cambiato dopo un viaggio negli Usa alla fine del 2011 che l'attrice aveva fatto con Piazzolla, il quale svolgeva inizialmente mansioni di tuttofare. "A un certo punto mi arrivò una fattura per l'acquisto di un’auto da 120mila euro da una sua società di cui Piazzolla era diventato amministratore. Capii che era fuori controllo, a lei delle macchine non importava. Lì iniziai la procedura per l'amministratore di sostegno: volevo che ci fosse una persona super partes che controllasse la gestione dei soldi di mia madre. Lei si arrabbiò e mi disse che Piazzolla era un santo, che era intelligentissimo. I rapporti si sono rotti, io ero diventato un suo nemico perché volevo rovinarla". Meno di un anno dopo, il 16 gennaio 2023, Gina Lollobrigida muore all’età di 95 anni.

Il testamento

Il 24 gennaio 2023 viene aperto il testamento di Gina Lollobrigida, un patrimonio milionario diviso a metà: una parte al figlio Andrea Milko Skofic, l'altra a Piazzolla. "Non prenderò neanche un centesimo. Ho già detto che desidero che la mia parte sia messa a disposizione per quelli che sono i suoi desideri. Quindi anche questa mia parte sarà messa all'interno del trust" che ha voluto per promuovere le sua attività, dice Piazzolla a La Vita in Diretta, auspicando che altrettanto faccia il figlio dell'attrice. "Visto che la volontà di Gina è molto chiara e che desiderava non lasciare nulla al figlio, quello che gli chiedo è di rispettare la volontà della mamma e di mettere anche la sua metà" nel trust. "Gina ha sempre avuto un alto tenore di vita, fatto di viaggi e di tutto quello che riguarda i bisogni di una diva che vive nello splendore - dice Piazzolla parlando delle accuse che gli vengono rivolte - La volontà di vendere era arrivata da Gina e non da me". Poi nega di essere stato a conoscenza del contenuto del testamento: "Ho sempre evitato di parlarne".

L’acquisizione dei testamenti olografi

Tre mesi dopo il giudice del tribunale monocratico di Roma - su richiesta dei difensori dell'imputato a cui, però, si associa anche la parte civile - acquisisce agli atti del procedimento a carico di Piazzolla i due testamenti olografi di Gina Lollobrigida. Si tratta dei documenti scritti dall’attrice nel 2013 e nel gennaio del 2017, quest'ultimo mentre si trovava ricoverata in una clinica: l’obiettivo del tribunale è poter contare anche sugli atti in cui si è "formata la volontà" della Lollobrigida in merito alle disposizioni legate al patrimonio.