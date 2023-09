Piazzolla si difende: patrimonio Gina Lollobrigida speso come voleva

Piazzolla: Ho cercato sempre la sua felicità

"Non ho mai pensato neanche lontanamente di manipolarla ma anche se avessi voluto sarebbe stato impossibile” ha affermato Piazzolla. In merito ai dieci milioni di euro del patrimonio di Lollobrigida andati in fumo Piazzolla ha detto al Corriere della Sera: "I soldi sono stati spesi per lei e per mantenere il regime di vita che lei ha voluto fare”. Poi ha aggiunto: "Un milione di euro è stato pignorato dal suo ex avvocato per onorari che Gina era certa di aver pagato”. Piazzolla ha confessato: “Ho cercato sempre la sua felicità. Non è una strategia difensiva è la verità: Gina era molto triste quando l’ho conosciuta, mi inorgoglisce il fatto che lei stessa abbia detto a tutti come grazie a me avesse ritrovato la gioia di vivere" ha concluso Piazzolla.