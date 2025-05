Otranto, spara alla moglie e si uccide: donna in gravi condizioni

Un uomo di oltre 80 anni ha sparato alla moglie mentre la donna era a letto e ha poi ha rivolto l'arma contro di sé togliendosi la vita. E' accaduto ad Otranto. La donna è gravissima ed è stata portata in ospedale a Fazzi di Lecce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. A dare l'allarme questa mattina alcuni familiari.

Entrambi erano affetti da patologie gravi

L'uomo che si è suicidato si chiamava Angelo Brigante, di 85 anni. La moglie, Mariateresa Parata, ha 81 anni. A quanto si apprende, entrambi erano affetti da patologie gravi. A lei da poco le sarebbe stata diagnostica una grave problema al pancreas, ma non voleva curarsi. L'abitazione si trova in via monsignor Gaetano Pollio al piano rialzato di una palazzina. Al piano superiore abita la figlia che questa mattina allarmata perché i genitori non rispondevano è entrata e ha visto i corpi sul letto.