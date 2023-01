Gina Lollobrigida, i film da vedere per scoprirla e riscoprirla

15/15 ©Webphoto

Le avventure di Pinocchio fu trasmesso per la prima volta dalla televisione italiana sul Programma Nazionale (ossia Rai 1) nell'aprile 1972, suddiviso in cinque puntate. Il cast è stellare: ad affiancare il piccolo Andrea Balestri nei panni di Pinocchio, troviamo Nino Manfredi nel ruolo di Geppetto, Vittorio De Sica in quello del giudice, Franco Franchi in quello del Gatto, Ciccio Ingrassia in quello della Volpe, oltre chiaramente alla grande diva Gina Lollobrigida nei panni dell'indimenticabile Fata dai capelli turchini