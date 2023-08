Mostra del Cinema di Venezia, l'omaggio a Gina Lollobrigida

La preapertura dell’80ª edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica è dedicata alla straordinaria attrice e diva scomparsa il 16 gennaio di quest'anno. In sala Darsena verranno proiettati saranno proiettati in prima mondiale "Portrait of Gina (1958') il documentario firmato da Orson Welles, e il film "La provinciale" (1953) di Mario Soldati, entrambi presentati in versione restaurata

È Gina Lollobrigida la protagonista della preapertura della 80.ma Mostra del cinema di Venezia ( SCOPRI LO SPECIAL E). La Biennale rende omaggio a una della star cinematografiche più amate in Italia e nel mondo con due titoli davvero imperdibili. In Sala Darsena, oggi 29 agosto sarà proiettato prima mondiale Portrait of Gina (1958, 27') di Orson Welles, nella versione restaurata per l'occasione dal Filmmuseum Munchen in collaborazione con Cinecittà. Oltre al rarissimo documentario firmato dal grande cineasta americano vedremo anche La provinciale di Mario Soldati, lungometraggio dall'omonimo romanzo di Alberto Moravia. Anche per questa pellicola si tratta di una prima mondiale nella versione restaurata per l'occasione dal Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale, in collaborazione con Compass Film.

Orson Welles girò questo film come progetto pilota per una serie televisiva sul tema “luoghi e persone”. Secondo il montatore e regista Stefan Drössler: "Era stato concepito come “un programma di interviste completamente diverso da tutto ciò che era stato presentato fino a quel momento”. L’incontro con Gina Lollobrigida non era che un pretesto per viaggiare in Italia, parlare con colleghi come Rossano Brazzi e Vittorio De Sica degli alti e bassi della loro vita professionale, discutere delle usanze italiane con sua moglie Paola Mori e intervistare Anna Gruber, l’amica di penna della Lollobrigida. Il film prefigura lo stile del suo ultimo capolavoro F For Fake, ma fu rifiutato dalle emittenti televisive americane e non venne mai trasmesso. L’unica copia sopravvissuta fu rivenuta poco dopo la morte di Welles, a metà degli anni Ottanta.

DICHIARAZIONE DI ORSON WELLES

Parlava del mondo del cinema romano. Sebbene lei [Gina Lollobrigida] fosse il volto principale, erano coinvolte molte altre persone – De Sica e così via. Il film è stato realizzato come progetto pilota di una serie per la ABC, una sorta di magazine – serio, non un programma di varietà̀. Il film non piacque e la cosa non ebbe seguito. Dissero che era tecnicamente inadeguato e che non poteva essere trasmesso. Conteneva molte nuove idee – realizzate con i disegni di Steinberg, molte foto, conversazioni, piccole storie – e ciò̀ fu considerato segno di incompetenza tecnica. Ho passato molto tempo a fotografare locandine di film. Anche questo li ha infastiditi. Era una pellicola pensata per quello schermo [la TV], nella tradizione del giornalismo su carta.

Un film sul cinema italiano, sulla Lollobrigida. Un documentario in uno stile molto particolare, con disegni di Steinberg, molte fotografie di scena, conversazioni, piccole storie. In realtà, non si tratta di un documentario. È un saggio, un saggio personale. È nel solco della tradizione del diario, la mia riflessione su un determinato soggetto, Lollobrigida, e non su ciò che lei è in realtà̀.