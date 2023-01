Gina Lollobrigida, i funerali nella Chiesa degli Artisti. FOTO

2/11 ©LaPresse

Gli applausi della folla e la fanfara dei Bersaglieri hanno accolto l'arrivo del feretro di Gina Lollobrigida in piazza del Popolo. Tra le persone che hanno affollato la piazza, molti le hanno gridato saluti affettuosi, come "Ciao Bersagliera!" (in foto la contessa Marisela Federici, amica di Gina Lollobrigida, e un bersagliere presente al funerale)

Gina Lollobrigida, non solo cinema: la passione per la scultura. FOTO