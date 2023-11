Gildo Claps a Sky TG24: "Chiediamo verità su ciò che è accaduto"

Parla il fratello di Elisa, scomparsa a 16 anni nel 1993 a Potenza, il cui corpo è stato ritrovato solo nel 2010. Dopo il podcast di Pablo Trincia, arriva la docuserie Sky Original "Dove nessuno guarda. Il caso Elisa Claps - La serie", in onda il 13 e 14 novembre, alle 21, con due episodi per serata, in esclusiva su Sky TG24 e Sky Crime e alle 22.20 circa su Sky Documentaries, in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand

Gildo Claps: "Stiamo ricevendo lettere bellissime, è un po' di consolazione"

“Per quanto il prezzo da pagare della sovraesposizione mediatica sia altissimo - ha detto Gildo parlando dell'attenzione del pubblico che il podcast di Pablo Trincia ha generato - ne è valsa la pena visto il risultato ottenuto, di raggiungere tutti anche i più giovani, con questa storia, di far capire cosa ha comportato questo sacrificio enorme, questi anni di ricerca e di come questa storia presenti ancora dei lati oscuri che noi non riusciamo a svelare. Abbiamo speso 30 anni con intervista, documentari e non siamo mai arrivati dove siamo arrivati ora. Un po’ di amarezza te la lascia”. Alla domanda su come la madre di Elisa Claps stia reagendo ai fatti delle ultime settimane, Gildo ha spiegato che "è stata travolta anche lei da visite e chiamate. Lettere bellissime da tutta Italia, è incredibile l’affetto che ci sta arrivando nelle ultime settimane. È un po’ di consolazione, una restituzione, in parte, rispetto a tutti questi anni in cui siamo stati soli".