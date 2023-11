Elisa Claps, manifestazione degli studenti per le vie di Potenza

Il corteo

Migliaia di persone si sono date appuntamento nel capoluogo lucano, dove sono partite in corteo da piazza Zara fino alla chiesa della Trinità, punto nel quale era prevista una sosta per un momento di raccoglimento e preghiera. Durante il tragitto, il corteo si è fermato nei pressi dell'abitazione della famiglia Claps. "Questa manifestazione è promossa in ricordo di Elisa, con la volontà di testimoniare in modo netto ed inequivocabile, da parte di studentesse e studenti, l'affetto e il sostegno alla sua famiglia nel tenere viva la memoria della studentessa nella loro richiesta continua e coraggiosa di giustizia e verità sul caso, avvolto tutt'ora da inquietanti ombre e circostanze non del tutto chiarite", ha spiegato il presidente della Consulta Studentesca, Simone Carcuro.