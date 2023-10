Per 56 anni, la vita di Filomena Iemma è stata quella di una madre come tante.

Viveva a Potenza, lavorava, amava la sua famiglia, una famiglia semplice e unita. Aveva un marito e tre figli: Elisa, Gildo e Luciano, ed era impiegata al Ministero delle Finanze. Abitavano tutti e cinque in un bilocale a pochi metri dal centro storico della città. Una domenica di settembre, il 12 del 1993, è uscita di casa per andare a preparare un pranzo in campagna senza sapere che da quel giorno le loro vite non sarebbero più state quelle di prima.

Filomena Iemma, una donna magra e minuta, ma solo in apparenza fragile, è la madre di Elisa Claps, scomparsa da Potenza quel 17 settembre 1993, a 16 anni. Quella mattina la ragazza disse al fratello che sarebbe andata a messa con un’amica, e che poi si sarebbero rivisti per raggiungere insieme i genitori nella loro casa di campagna, ma non tornò più a casa. Un mistero irrisolto per 17 lunghi anni, fino a quando il 17 marzo 2010 i suoi resti furono ritrovati nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza da alcuni operai impegnati in lavori di ristrutturazione. Per il suo omicidio venne condannato Danilo Restivo, accusato nel 2002 anche dell'omicidio di Heather Barnett, una vicina di casa di Borurnemouth, in Inghilterra, paese nel quale l'uomo si era trasferito dopo le voci sul suo conto che si rincorrevano a Potenza.

Filomena, "una donna con una forza di volontà senza limiti"



La madre di Elisa, come lei stessa racconta nel podcast di Pablo Trincia Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps, ha sempre saputo che sua figlia non sarebbe mai tornata a casa, e non ha mai smesso di cercare la verità. Diciassette anni di dolore e sofferenza, quelli tra la scomparsa e il ritrovamento del corpo vicinissimo a casa, durante i quali non si è mai arresa, dando una lezione di forza e straordinaria dignità. "Filomena è minuta, ma è un gigante. Ha una forza di volontà senza limiti, è come se attingesse a un pozzo senza fondo di risorse. Uno dei motivi per cui podcast ha avuto successo: le persone si sono innamorate di lei", dice Trincia a Sky TG24.

Una famiglia divisa, due modi di affrontare il dolore



Prima della scomparsa di Elisa Filomena era una madre, una moglie e una donna che lavorava. "Poi, all’improvviso, si trova a gestire una situazione molto più grande di lei. Non solo le scompare solo la figlia ma il marito inizia a sprofondare in un profondo baratro", racconta Trincia. Perché mentre lei intraprende una battaglia incessante trasformando il suo dolore in forza per la ricerca della verità, il marito si lascia andare. "La famiglia Claps si divide in due mondi diversi. Quello di Filomena e Gildo: entrambi agguerriti, vanno in tv a parlare del caso, non mollano. E poi quello di papà Antonio e dell'altro figlio Luciano: restano nell'ombra, dietro le quinte. Non hanno forze per reagire". Così Filomena deve fare appello "a tutte le forze che ha per gestire non solo il dolore, ma anche una serie di altre cose molto spiacevoli - come minacce e ricatti" senza poter più contare sul sostegno del marito. Tira fuori "una forza pazzesca, che però inevitabilmente la consuma", racconta Trincia.

Oggi, a 86 anni, continua a dire a gran voce di voler conoscere tutta la verità sull’omicidio della figlia. Perché quella della sua scomparsa è una storia di omissioni, depistaggi e intrighi di una città da cui Elisa non si è mai allontanata. "Ancora oggi", dice Trincia, "Filomena è una donna agguerrita, forte e presente". Oltre a Danilo Restivo, che sta scontando 30 anni in carcere, Filomena è convinta che ci siano molte altre persone che sapevano che Elisa Claps si trovasse da sempre a pochi passi da casa e per 17 lunghi anni non hanno mai parlato, lasciando la famiglia in un’angoscia logorante.