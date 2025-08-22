Civitanova, mangiano pizza senza pagare: titolare le rintraccia in b&b

È ciò che è successo nel ristorante I Due Re, la cui titolare, Michela Martini, è riuscita a rintracciare le due turiste e a chiedere loro di saldare il debito di 44 euro. Dopo aver scoperto che le clienti alloggiavano in un b&b della zona, le ha raggiunte facendosi restituire la somma dovuta

Consumano due spritz e due pizze senza pagare il conto. È ciò che è successo nel ristorante I Due Re di Civitanova Marche, la cui titolare è riuscita però a rintracciarle e a chiedere loro di saldare il debito di 44 euro. Come riporta Il Messaggero, la titolare dello chalet, Michela Martini, è riuscita a individuare le commensali, due turiste francesi di 35 anni, grazie alla videosorveglianza e a un'indagine sui social. Dopo aver scoperto che le due clienti alloggiavano in un b&b della zona, Martini le ha raggiunte facendosi pagare la somma dovuta.