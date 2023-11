Maltempo, Toscana in ginocchio: 6 morti. Oggi ancora allerta

In Toscana si sono registrati venti fino a 150 chilometri orari e piogge mai così forti da almeno mezzo secolo. Il governo ha deliberato lo stato di emergenza e stanziato 5 milioni per le misure urgenti. Colpite anche altre regioni. Oggi è ancora allerta in diverse zone ascolta articolo

La tempesta Ciaran è arrivata in Italia portando morte, fango e allagamenti. In ginocchio la Toscana, dove il bilancio parla di 6 morti e alcuni dispersi. Il governo ha deliberato lo stato di emergenza e stanziato 5 milioni per le misure urgenti. Il maltempo ha colpito, con venti forti e pioggia, anche altre regioni, come Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Oggi è ancora allerta in diverse zone (LE PREVISIONI METEO).

Allerta meteo Per oggi, 4 novembre, la Protezione civile ha diffuso un bollettino con l'allerta rossa per rischio idraulico in Veneto. Allerta arancione, sempre per rischio idraulico, in Emilia Romagna e Lombardia. Allerta arancione per rischio temporali, invece, in Emilia Romagna. Allerta arancione per rischio idrogeologico in Emilia Romagna, Liguria e Lombardia. Allerta gialla per rischio idraulico in Calabria, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Allerta gialla per rischio temporali in Basilicata, Calabria, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Allerta gialla per rischio idrogeologico, infine, in Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

La situazione in Toscana Ieri in Toscana si sono registrati venti fino a 150 chilometri orari e piogge mai così forti da almeno mezzo secolo. L'acqua ha invaso strade, case, allagato ospedali, fabbriche, centri commerciali e rotto argini dei fiumi nei territori di Prato, Pistoia e Pisa così come a Campi Bisenzio: il bilancio è al momento di sei vittime, tra cui un uomo rimasto folgorato mentre cercava di staccare la corrente elettrica nella cantina della sua abitazione, e due dispersi. Oltre 20mila persone sono rimaste al buio per diverse ore e in alcuni Comuni manca l'acqua, mentre protezione civile, vigili del fuoco e militari sono stati alle prese con i soccorsi e l'evacuazione di centinaia di sfollati. Il governo ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per dodici mesi e la premier Giorgia Meloni ha annunciato lo stanziamento di "cinque milioni di euro per le misure più urgenti". Confindustria ha parlato di "danni ingentissimi" al sistema produttivo in quelle aree.

Le altre regioni Nel weekend sono previste ancora piogge, soprattutto al Centronord. Il livello di attenzione resta alto anche in Friuli e Sardegna, dove la velocità dei venti scatenati dal ciclone ha sfiorato anche i 150 chilometri orari, e in Lombardia dove per ora il fiume Seveso ha retto mentre è esondato il Lambro in provincia di Monza e il lago di Como ha superato gli argini. Nel Veneto alcune famiglie che abitano nelle aree golenali del Piave non rientreranno ancora nelle proprie case e continuano le ricerche del vigile del fuoco disperso mentre affrontava la tempesta. La Liguria dichiarerà a breve lo stato di emergenza.