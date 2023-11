Meteo, in arrivo nuova perturbazione atlantica: rischio allagamenti

Le piogge dei giorni scorsi su tutto il Nord Italia hanno saturato i terreni e non sono più in grado di assorbire ulteriori precipitazioni. "L'acqua rimane in superficie senza infiltrarsi, dilavando i terreni e aumentando il rischio di frane e smottamenti”, ha spiegato il meteorologo Mattia Gussoni. Secondo le previsioni, il maltempo si concentrerà prima su Liguria di levante, Toscana settentrionale, settori alpini, prealpini e Friuli Venezia Giulia e poi si sposterà sul Centro Italia