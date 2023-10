Maltempo, oggi allerta rossa in Veneto e arancione in altre 5 regioni

Il maltempo continua a interessare diverse regioni d’Italia, alle prese con danni e disagi causati da piogge, forti venti e mareggiate. Nella notte un nubifragio ha colpito Milano, mentre Venezia grazie al Mose è stata risparmiata da un'acqua alta eccezionale di 154 centimetri. Tetti scoperchiati per una tromba d’aria in Versilia, con allagamenti e alberi caduti anche in altre aree della Toscana. Autobrennero chiusa al valico per una frana in Austria ascolta articolo

Il maltempo continua a interessare diverse regioni d’Italia, alle prese con danni e disagi a causa di piogge, forti venti e mareggiate. Nella notte un nubifragio ha colpito Milano, mentre Venezia grazie al Mose è stata risparmiata da un'acqua alta eccezionale di 154 centimetri. Tetti scoperchiati per una tromba d’aria in Versilia, con allagamenti e alberi caduti anche in altre aree della Toscana. Autobrennero chiusa al valico per una frana in Austria. Oggi è prevista allerta rossa in Veneto, arancione in altre cinque regioni (LE PREVISIONI METEO).

Allerta meteo In particolare, per oggi la Protezione civile ha emesso un bollettino con allerta rossa per rischio idrogeologico in alcune zone del Veneto: Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano. Allerta arancione per rischio idrogeologico su altre zone del Veneto e su parte di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige. Allerta arancione, ma per rischio idraulico, su altre zone dell’Emilia-Romagna, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige, del Veneto. Allerta gialla per rischio temporali anche su Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia. Infine, allerta gialla per rischio idrogeologico su Abruzzo, Molise e Toscana. vedi anche Meteo, prosegue allerta maltempo. In Toscana torna codice giallo

Nubifragio nella notte a Milano Intanto, un violento nubifragio ha colpito nella notte Milano e la Brianza. Esondato il Seveso nell'area nord a Niguarda, con l'allagamento di viale Fulvio Testi. Le pattuglie della Polizia Locale hanno chiuso le strade allegate. Allagati anche i sottopassi Rubicone e Negrotto. Evacuate a scopo precauzionale le comunità che si trovano nel parco Lambro per l'innalzamento delle acque dell'omonimo fiume. Già nel tardo pomeriggio di ieri c’erano stati disagi per le forti piogge. La linea ferroviaria Milano-Genova era stata chiusa al traffico nel pomeriggio tra le 17.15 e le 18.30, tra Tortona e Arquata Scrivia, a causa dei binari allagati. Disagi anche sulla vicina autostrada A7, che in alcuni tratti si è allagata. Acqua alta eccezionale a Venezia La città di Venezia, grazie al Mose, è stata risparmiata da un'acqua alta eccezionale: alle 23.05 ha toccato una massima di un metro e 54 centimetri, misurati alla diga sud del Lido. Per la città sarebbe stato un colpo tremendo. Ma l'alzata delle paratoie del sistema idraulico alle 3 bocche di porto ha tenuto fuori della laguna l'onda di marea, mantenendo nel bacino interno un livello di 75 centimetri. Il centro storico in sostanza è rimasto all'asciutto. Il fenomeno, a causa dell'aumento nella serata di lunedì del vento di scirocco, ha superato anche le previsioni del centro maree, che aveva stimato una massima di 135-140 cm. vedi anche Maltempo, allerta meteo al Nord Italia. Crolla ponte nel Parmense

Danni in Toscana Maltempo e disagi anche in Toscana. In Versilia, una tromba d’aria ha scoperchiato alcuni tetti e provocato altri danni. Si è abbattuta su Viareggio, Lido di Camaiore e Torre del lago, con raffiche oltre i 100km/h. Torre del lago ha subito i danni più ingenti: a una ventina di case è stato scoperchiato il tetto, molti gli alberi abbattuti e qualche incendio di cabine elettriche. Interventi anche per allagamenti, alberi caduti, alcune strade bloccate e case senza elettricità in diverse aree della regione. Autobrennero chiusa al valico per frana in Austria Tanti i disagi alla circolazione per i danni sulle strade. Nelle scorse ore un'ondata di maltempo si è abbattuta anche sulle Alpi. L'autostrada del Brennero è stata chiusa in direzione nord al confine di Stato, per una frana che si è registrata nella notte sull'arteria su territorio austriaco. Tra Bressanone e Vipiteno coda di mezzi pesanti. Uno smottamento causato delle forti piogge, poi, ieri sera ha costretto i geologi della Provincia Autonoma di Bolzano a chiudere la strada che porta al piccolo villaggio di Solda, ai piedi dell'Ortles nell'Alto Adige orientale. A seguito di una intensa nevicata è stata chiusa anche la strada statale che porta al passo Stelvio, mentre per il passo Rombo vige la chiusura invernale. Forte temporale anche a Bolzano, con diverse chiamate ai vigili del fuoco per cantine e garage allagati. Nel Trentino la situazione più critica è nella zona di Arco e del Garda. Una frana è caduta sulla strada statale 249 della Gardesana orientale: in località Tempesta sono state evacuate tre case. In Valsugana la linea ferroviaria è stata chiusa fra Pergine e Villazzano. Una frana si è riversata ieri in tarda serata anche in Valle Anzasca, provincia del Verbano Cusio Ossola, nel comune di Bannio Anzino, lungo la Strada Provinciale che dalla località Pontegrande sale verso la località Anzino. vedi anche Meteo, le previsioni: due perturbazioni sull'Italia