Meteo, pioggia per festa Ognissanti. Previsioni mercoledì 1 novembre

Il nuovo mese si apre con il maltempo. Al mattino il meteo dovrebbe dare una tregua: previsti cieli coperti ma tempo asciutto su gran parte delle regioni, qualche schiarita sull’arco alpino e piovaschi solo su Sardegna e alta Toscana. Ma già dal pomeriggio torneranno le precipitazioni su diverse zone, soprattutto su Nord, Lazio e Campania ascolta articolo

Il nuovo mese si apre con il maltempo. Anche per domani, mercoledì 1 novembre e festa di Ognissanti, gli esperti prevedono pioggia su diverse zone d’Italia. Al mattino il meteo dovrebbe dare una tregua, ma già dal pomeriggio torneranno le precipitazioni. La giornata inizierà con cieli coperti su gran parte delle regioni, qualche schiarita sull’arco alpino e piovaschi su Sardegna e alta Toscana. Nel corso della giornata la pioggia interesserà soprattutto il Lazio e la Campania, ma precipitazioni sono attese anche al Nord, specie sull'arco alpino. Il clima sarà più fresco. Nei giorni successivi, poi, una nuova perturbazione investirà il nostro Paese (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord Al Nord il giorno di festa non sarà caratterizzato dal bel tempo. Al mattino il cielo sarà coperto su tutte le regioni, tranne qualche schiarita sui settori alpini e prealpini (specie orientali), ma non sono previste grosse precipitazioni. Dal pomeriggio, invece, potrebbe piovere su diverse zone, in particolare in Lombardia. Le temperature sono ovunque sotto i 20 gradi: i valori massimi oscillano tra i 14-15 gradi del Nordovest e i 17-20 del Nordest. A Milano nubi sparse al mattino e pioggia debole dal pomeriggio. Cielo coperto, ma tempo asciutto, a Torino e Genova.

Le previsioni al Centro e in Sardegna Anche al Centro sarà una giornata con poco sole e cielo coperto su molte regioni. Al mattino atteso qualche piovasco sull'alta Toscana e in Sardegna. Nel pomeriggio le precipitazioni potrebbero diventare più intense, soprattutto su Lazio, Maremma e Umbria. Tempo asciutto altrove. Per quanto riguarda il termometro, i valori massimi sono compresi tra i 14 gradi di Campobasso e l'Aquila e i 19-22 di Cagliari, Ancona, Pescara e Roma. Nella capitale cielo coperto al mattino e pioggia debole dal primo pomeriggio. A Firenze cielo coperto, ma niente pioggia. A Cagliari pioggia per tutto il giorno e schiarite in serata.

Le previsioni al Sud Il tempo sarà in graduale peggioramento anche al Sud. La giornata di mercoledì 1 novembre inizierà con cieli coperti ma senza pioggia. Dal pomeriggio, però, le precipitazioni interesseranno la Basilicata, la Puglia, la Calabria settentrionale e soprattutto la Campania. Le temperature massime sono in diminuzione: i valori oscilleranno tra i 15 gradi di Potenza e i 25 di Palermo. A Napoli cielo coperto la mattino, pioggia nel pomeriggio e temporali in serata. A Catanzaro e Palermo cielo coperto ma niente pioggia.