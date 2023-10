Nubifragio a Milano, i video degli allagamenti di oggi

Un violento nubifragio ha colpito il capoluogo lombardo e ha provocato l’esondazione del fiume Seveso. Molti i quartieri in cui si registrano disagi. In diversi filmati si vedono le macchine avanzare lentamente fra le strade sommerse, stazioni della metropolitana allagate, persone alle prese con acqua e vento

Strade allagate, circolazione auto rallentata, attraversamenti pedonali inagibili, persone con l’acqua fino alle caviglie che si fanno largo fra le vie della città: Milano questa mattina si è svegliata così. Lo mostrano, fra gli altri, anche i video pubblicati dagli stessi abitanti. Un nubifragio ha provocato la fuoriuscita dell’acqua dal fiume Seveso nelle prime ore della mattina, intorno alle 6. La circolazione del traffico, seppur molto rallentata, non è bloccata ma è in tilt. La Polizia Locale ha riferito di essere intervenuta per far defluire le macchine verso vie con pendenze tali per cui l'acqua risulta meno alta.