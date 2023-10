Maltempo, Lago di Como esondato: montate le paratoie mobili

Maltempo e disagi a Como e dintorni. La Protezione civile questa mattina ha informato i cittadini che il lago è molto vicino all'esondazione ed è in effetti esondato nella zona del bar Monti, in piazza Cavour. Il lungolago potrebbe essere chiuso da un momento all'altro. ( MALTEMPO A MILANO )

Il maltempo

"Nella notte - spiegano - è cresciuto rapidamente il livello del lago oltre la soglia di esondazione. I volontari hanno già montato le barriere mobili su Lungo Lario Trento e Trieste davanti a piazza Cavour, e questo ha comportato un restringimento di carreggiata. La strada è al momento percorribile, anche se rallentamenti saranno inevitabili". E ancora: "Verrà posizionata anche la grossa idrovora della Colonna Mobile Provinciale di Protezione Civile in piazza Cavour per cercare di controllare il livello dela falda acquifera. In giornata il livello è destinato a salire. Verranno forniti ulteriori aggiornamenti sulle eventuali criticità in atto. Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione: non avvicinatevi troppo alle aree allagate e non ostacolate il lavoro dei volontari. Seguite gli eventuali percorsi pedonali obbligati e indossate calzature idonee".