Meteo, prosegue allerta maltempo. In Toscana torna codice giallo

Una perturbazione sta interessando le regioni italiane con le ultime precipitazioni a tratti forti al mattino, ma successivamente tenderà a migliorare. L’ultima settimana di ottobre si apre, dunque, all’insegna del maltempo con il vortice di Halloween che sta portando pioggia e rischio alluvioni. Una breve tregua ci sarà il primo novembre. Prosegue anche l’allerta meteo in Toscana: il codice arancione per forti temporali e rischio idraulico ed idrogeologico è confermato anche per martedì 31 ottobre, ma il codice di criticità cambierà e tornerà giallo. La perturbazione in transito porterà precipitazioni diffuse e venti forti di scirocco in rotazione a libeccio. Le intensità maggiori sono previste a ridosso dei rilievi e sulla Toscana centrale, ma temporali localmente forti sono possibili in tutta la Penisola. I venti di libeccio e ponente soffieranno sulle zone centro-settentrionali con raffiche fino a 80-100 km/h.

Le previsioni al Nord

Attese precipitazioni intensissime sulla Liguria di levante, sui settori alpini, prealpini, sulle pianure vicine, sul Friuli Venezia Giulia. Meno piogge in Romagna e sul basso Veneto. Soffiano venti di scirocco e i mari mossi. Per quanto riguarda temperature, i valori massimi oscillano tra i 14 gradi di Aosta e i 23 di Trieste. Pioggia tutto il giorno a Milano, dal pomeriggio anche a Torino. Temporali a Genova.

Al Centro

Al mattino piogge o temporali sull'alta Toscana e piovaschi sugli Appennini, successivamente cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Se al mattino il tempo è in gran parte stabile, soleggiato e caldo, col passare delle ore tende a peggiorare. Il maltempo interessa soprattutto la Toscana e, in nottata, anche Umbria e Lazio. Soleggiato in Sardegna. Venti di Scirocco, mari mossi. Temperature piuttosto calde: i valori massimi sono compresi tra i 22 e i 25 gradi su tutte le città. Nubi sparse a Roma, con pioggia in serata. Pioggia più forte per tutto il giorno a Firenze. Nubi sparse ma tempo asciutto a Cagliari.

Al Sud e sulle Isole

Se al mattino avremo un cielo irregolarmente nuvoloso, nel pomeriggio qualche pioggia potrà bagnare le coste della Campania. I cieli sono sereni, con qualche nuvola in più dal pomeriggio in Sicilia. Le temperature sono in contenuto aumento, con clima a tratti estivo: i valori massimi sono compresi tra i 23 gradi di Potenza e i 27-28 di molte altre città. A Napoli sole al mattino e qualche nuvola in serata. Nubi sparse a Palermo. Cielo sereno per tutto il giorno a Catanzaro.