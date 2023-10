Maltempo: allerta rossa in Emilia-Romagna, arancione in 5 regioni

Una nuova perturbazione colpisce la Penisola. Livello di massima allerta in E-R dove - sull'Appennino emiliano - c'è anche pericolo di frane. Osservate speciali anche Toscana, Veneto, Liguria, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Allerta gialla in Piemonte, Umbria e Trentino-Alto Adige ascolta articolo

Una nuova perturbazione colpisce l’Italia. Oggi, 30 ottobre, è allerta rossa per il maltempo in Emilia-Romagna - sull'Appennino emiliano l’allarme è anche per pericolo frane - e arancione in altre cinque regioni: Toscana, Veneto, Liguria, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Allerta gialla invece in Piemonte, Umbria e Trentino-Alto Adige. Scuole chiuse in diversi Comuni (LE PREVISIONI).

Il maltempo in Liguria Venti forti e intense precipitazioni hanno colpito il centro levante della Liguria già in mattinata, con il maltempo che ha provocato allagamenti e fatto alzare il livello di rivi e torrenti. Sulla costa genovese e sulle alture è anche grandinato. L'allerta arancione è in vigore fino alle 20.

Scuole chiuse in Toscana ed Emilia-Romagna Oggi le scuole restano chiuse a Livorno e in vari comuni delle provincie di Lucca – Viareggio, Massarosa, Camaiore, Forte dei Marmi, Stazzema e Seravezza – e di Grosseto (Follonica, Scarlino e Gavorrano), così come in quasi tutti quelli della provincia di Massa Carrara. Lezioni sospese anche in provincia di Parma, dove i comuni interessati sono 19: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo val di Taro, Compiano, Corniglio, Fornovo, Langhirano, Lesignano Bagni, Monchio delle Corti, Palanzano, Solignano, Terenzo, Tizzano, Tornolo, Varano Melegari, Varsi.

In Friuli Venezia Giulia piogge intense e mareggiate Allerta arancione anche in Friuli Venezia Giulia per la giornata di lunedì 30 e fino a martedì 31 ottobre: riguarda tutta la regione a esclusione del capoluogo Trieste. A partire da stamattina lungo tutta la fascia litoranea sono previste mareggiate e acqua alta con piogge diffuse localmente intense o abbondanti, oltre a temporali e vento forte. I rovesci sparsi e qualche temporale cadranno inizialmente lungo la costa per estendersi nel corso della giornata verso l'interno e i monti. La situazione è destinata a peggiorare nel pomeriggio e in serata quando lo Scirocco lungo la costa dovrebbe intensificarsi e, con il trascorrere delle ore, nella notte passare da sostenuto a forte. Dunque si attendono piogge e temporali lungo la fascia prealpina e l'intera zona montana con piogge molto intense e vento forte da sud in quota, e mareggiate tra Lignano e Grado che continueranno anche nella mattina di domani. Soltanto nel pomeriggio di domani dovrebbe cominciare un miglioramento, con vento meno forte. Nei giorni scorsi con il passaggio di una analoga ondata di maltempo si sono verificata numerose mareggiate che hanno causato danni da Muggia (Trieste) fino alla Bassa friulana.

Frana di fango a Nizza, frontalieri italiani bloccati in coda