Frana di fango a Nizza, frontalieri italiani bloccati in coda

Maltempo e disagi per la viabilità a Nizza, in Francia. In seguito a unacolata di fango che ha investito un furgoncino è stato chiuso un tratto della A8, dal casello di Nizza est in direzione Aix causando disagi per centinaia di frontalieri, rimasti bloccati in coda mentre raggiungevano il posto di lavoro. Al momento non ci sono notizie sui tempi di riapertura. (MALTEMPO IN LIGURIA)