Maltempo in Liguria, allagamenti nel levante genovese

Maltempo in Liguria . L'acquazzone che si è abbattuto ieri sera sul Golfo Paradiso ha provocato allagamenti a Recco, nel Genovese. Il torrente Recco ha raggiunto i livelli di guardia ed è vicino alla piena. Gli allagamenti hanno interessato il centro e attorno al ponte di via Autostrada, all'altezza dello svincolo autostradale. Chiuso il casello di Recco poco dopo le 23 da entrambe le direzioni di marcia. Allagamenti diffusi sull'autostrada A12 nel tratto compreso tra Genova Nervi e Rapallo, soprattutto in galleria.

Le parole di Giovanni Toti

"Abbiamo superato questa prima fase di maltempo che si è abbattuto nella notte sulla Liguria senza particolari danni ma registrando una quantità di pioggia molto elevata che ha portato ad allagamenti soprattutto tra Recco, Rapallo e Chiavari”. Così, in una nota, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che raccomanda che “in questa fase è necessario rimanere vigili sul fronte meteo in alcune zone anche fino alla serata di oggi, visto che è attualmente in vigore l’allerta arancione e gialla”. “In questo momento - aggiunge l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone - il fronte principale si trova sul Ponente, mentre si è chiusa l’allerta arancione sulla zona del genovesato, che permane invece nel centro levante della regione, con nuove valutazioni in corso da parte dei previsori per un’indicazione puntuale del proseguo della giornata”. Nel momento di maggiore intensità delle piogge la A12 è stata chiusa tra Rapallo e Recco a causa degli allagamenti e il traffico è andato in tilt. Si sono formate subito lunghe code e sono entrati in azione alcuni mezzi di servizio. Resta l'allerta arancione su Liguria e Toscana e gialla in 12 regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano per una forte perturbazione che sta investendo il Centro e il Nord Italia.