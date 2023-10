Maltempo, allerta arancione in Liguria e Toscana: scuole chiuse in molte città

Nelle due regioni la Protezione civile ha diramato una delle massime allerte per temporali intensi, venti forti e possibili alluvioni lampo. Scuole chiuse a Livorno, a Massa e a Carrara e in altri comuni della provincia. Stessa situazione nel Grossetano. Allerta gialla in 12 altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano