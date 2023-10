Meteo, settimana di maltempo: piogge, grandine e nubifragi

Oramai lontano l’anticiclone che ci ha protetto per diverse settimane, si apre ora la porta atlantica con l’ingresso di diverse perturbazioni. Martedì sarà una giornata di maltempo con piogge che dal Nord si sposteranno velocemente al Centro Sud. Giovedì è attesa una nuova perturbazione con tanta pioggia. Le temperature si manterranno miti, qualche grado in meno ma in un contesto termico poco autunnale