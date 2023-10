Maltempo a Milano, allerta gialla per fiumi Seveso e Lambro

Monitorati Seveso e Lambro

L’allerta gialla viene diramata quando sono previste piogge molto intense, localmente pericolose. Sono sconsigliate alcune attività all’aperto per potenziali situazioni di criticità. Non si escludono l'innalzamento dei corsi d’acqua e piccole frane. Per questo motivo il Centro Operativo Comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi.