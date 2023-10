Sono numerose le regioni del Centro e del Nord Italia che attraversano disagi legati alle forti piogge di queste ultime ore: a Fiumicino una tromba d’aria ha abbattuto molti alberi e strutture; in Emilia-Romagna si monitora la situazione dei torrenti, in particolare nelle province di Parma e Piacenza, e in Toscana viene tenuto sotto controllo lo stato dell’Arno. Pioggia anche a Milano