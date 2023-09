La procura di Ivrea indaga sulla tragedia costata la vita a 5 operai investiti da un treno. La teste chiave ha rilasciato una lunga testimonianza e ribadisce che i suoi avvertimenti sono rimasti inascoltati. Oggi in commissioni riunite Trasporti e Lavoro della Camera si tengono le audizioni sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori nel settore ferroviario: prima Rfi con l'ad Strisciuglio, poi i sindacati. Ieri in duemila hanno partecipato al corteo di Vercelli organizzato da Cgil-Cisl-Uil ascolta articolo

La procura di Ivrea continua a indagare sulla tragedia di Brandizzo, nella quale cinque operai hanno perso la vita investiti da un treno. Gli aspetti su cui gli inquirenti si stanno concentrando sono quelli di eventuali procedure ignorate e sicurezza sottovalutata. La testimone chiave dell'inchiesta sulla strage è una dipendente delle Ferrovie di 25 anni. È lei che, dalla sala controllo di Chivasso, la sera del 30 agosto, si è tenuta in contatto con il collega sul posto. Ed è lei, secondo quanto risulta dalle telefonate acquisite dagli investigatori, ad avere lanciato avvertimenti rimasti inascoltati. "L'ho detto per tre volte: i lavori non dovevano cominciare perché era previsto il passaggio di un treno. Da me nessun via libera”. Ieri la giovane donna ha trascorso l'intera giornata in procura. La sua deposizione è considerata molto utile per chiarire i contorni dell'incidente. Oggi, intanto, in commissioni riunite Trasporti e Lavoro della Camera sono previste le audizioni sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori nel settore ferroviario: prima Rfi con l'ad Strisciuglio, poi i sindacati. Ieri duemila persone hanno partecipato al corteo di Vercelli organizzato da Cgil-Cisl-Uil.

Le indagini Sul lato delle indagini, sono tanti gli aspetti che interessano i magistrati. Bisogna districarsi tra regolamenti, procedure, termini tecnici. Si cerca di capire, per esempio, se in quel tratto della linea ferroviaria era operativo il Cdb, un complesso meccanismo di sensori e circuiti elettrici che segnalano la presenza di rotabili sui binari. O se è vero che ci sono dei casi in cui gli operai cominciano i lavori in anticipo per evitare alle loro aziende di pagare salatissime penali. I pubblici ministeri hanno acquisito una gran quantità di documenti e messo sotto sequestro tutto il materiale che sono riusciti a recuperare sul luogo dell'incidente, compresa l'attrezzatura che maneggiavano le cinque vittime.

Gli interrogatori Nell'inchiesta sono numerose le persone ascoltate ieri. È stata rinviata a mercoledì l'audizione di Antonino Laganà, fratello di Kevin, la più giovane delle vittime, nonché suo collega di lavoro all'impresa Sigifer di Borgo Vercelli. Ieri è passato da Palazzo di giustizia, da cui è uscito mano nella mano con il papà e indossando una t-shirt su cui era stampato il volto del fratello. Le famiglie dei cinque operai deceduti sono state invitate a fornire elementi che possono portare al riconoscimento dei corpi: tatuaggi, arcate dentarie, qualunque cosa. Solo in seguito potrà essere concesso il nullaosta per i funerali.

Gli indagati Al momento nel procedimento gli indagati (per omicidio e disastro ferroviario in forma di dolo eventuale) sono due. Il primo è Antonio Massa, il tecnico di Rfi addetto alla scorta del cantiere di Brandizzo. Il secondo è Andrea Girardin Gibin, 52 anni, capocantiere della Sigifer: quella sera si è salvato tuffandosi di lato alla vista del treno. Il suo difensore lo descrive come "molto provato e addolorato per la perdita di compagni di lavoro che erano anche amici. Ha vissuto un'esperienza unica nella sua drammaticità, era sul binario, è riuscito a scansarsi ma ha visto visto la morte in faccia e la morte colpire gli altri", dice il suo avvocato.