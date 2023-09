Incidente Brandizzo, continuano indagini su treno che ha ucciso operai

È stata aperta un’inchiesta dalla procura, che dovrà stabilire le cause della tragedia avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì nel Torinese, sulla linea ferroviaria Milano-Torino. Si procede per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo, al momento contro ignoti. Anche il Mit ha avviato una propria indagine. I sindacati hanno proclamato per oggi uno sciopero dei manutentori di Rfi, mentre lunedì Vercelli è pronta a uno sciopero generale dei trasporti

Il giorno dopo l’incidente, continuano le indagini per accertare la dinamica di quanto successo nella notte tra mercoledì e giovedì a Brandizzo, nel Torinese, sulla linea ferroviaria Milano-Torino: un treno arrivato a tutta velocità ha travolto un gruppo di operai al lavoro sui binari, uccidendone cinque. È stata aperta un’inchiesta dalla procura, che dovrà stabilire le cause della tragedia. Si procede per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo, al momento contro ignoti. E anche il Mit ha avviato una propria inchiesta. Il macchinista che guidava il convoglio, dodici vagoni vuoti in viaggio da Alessandria a Torino, era sicuro che quello fosse un orario in cui nessuno avrebbe dovuto transitare e men che meno lavorare, come ha precisato Fs. Invece gli operai erano là. Due si sono salvati, ma non si sanno spiegare "cosa sia successo". Tra le ipotesi c’è quella di un “errore di comunicazione”, come ha detto anche il sindaco di Brandizzo.