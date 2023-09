Strage di Brandizzo, verifiche sulle ultime comunicazioni

Immagini, telefonate e documenti in mano alla Procura

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, le telefonate registrate e i dati documentali già in possesso della Procura confermano quello che era il sospetto della prima ora: nessuno aveva autorizzato l'avvio dei lavori al binario 1 della stazione di Brandizzo. "Il cantiere è iniziato senza alcun nullaosta", sottolinea la procuratrice capo d'Ivrea, Gabriella Viglione, confermando gravi violazioni della procedura di sicurezza prevista per i cantieri di manutenzione ferroviaria. Il sospetto è stato confermato dall'incrocio di tutti gli elementi già raccolti dagli investigatori. I lavori erano previsti in quel tratto e in orario notturno, ma era necessario coordinarsi con la sala operativa in quanto era previsto il passaggio di tre treni: uno di linea, uno di servizio (quello che ha travolto gli operai) e un terzo convoglio all'una e mezza di notte. Stando alle registrazioni, alle 23.30, la sala operativa avrebbe fornito all'addetto Rfi a Brandizzo delle fasce orarie nel corso delle quali effettuare i lavori, in relazione ai previsti passaggi dei treni, ma nessun via libera ad avviare il cantiere. Quando a mezzanotte, l’uomo richiama Chivasso per ottenere il nullaosta, il primo treno di linea è già transitato ed è possibile che sia stato erroneamente scambiato per il secondo che, invece, stava arrivando proprio in quel momento in stazione. Gli operai, a quel punto, si trovavano già sui binari, autorizzati dal referente Rfi e dal capocantiere, ma senza alcun via libera dalla centrale.