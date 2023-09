Strage di Brandizzo, due indagati. Procura: Gravi violazioni sicurezza

Ci sono i primi due iscritti nel registro degli indagati per la strage di Brandizzo, dove cinque operai sono morti dopo essere stati investiti da un treno mentre erano al lavoro sui binari della linea ferroviaria Milano-Torino, nel Torinese, nella notte tra il 30 e il 31 agosto. I due indagati sono l’addetto di Rfi al cantiere in cui lavoravano le vittime e il capocantiere della Sigifer (l'azienda vercellese che aveva in appalto i lavori di manutenzione sui binari), collega delle cinque vittime, sopravvissuto all’incidente perché ha intravisto i fari del treno in arrivo ed è riuscito a spostarsi su un altro binario. Le ipotesi di reato per cui indaga la Procura di Ivrea sono quelle di omicidio plurimo e disastro ferroviario. E non si esclude che si procederà per dolo eventuale: "Dalle prime indagini emergono gravi violazioni della procedura di sicurezza", ha detto la procuratrice Gabriella Viglione. In pratica, sostengono gli inquirenti, se le regole fossero state seguite attentamente, la tragedia non si sarebbe mai verificata: "Non ci sarebbe stata l'autorizzazione a lavorare sui binari al momento del passaggio del treno" (CHI ERANO LE VITTIME).