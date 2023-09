Incidente Brandizzo, gli scioperi proclamati dai sindacati

Il mondo sindacale reagisce all'incidente in cui cinque operai che lavoravano sulla linea convenzionale Torino-Milano hanno perso la vita dopo essere stati travolti da un treno che viaggiava a forte velocità. Usb ha proclamato un'astensione dal lavoro di 24 ore per chi opera in ferrovia partita già nel pomeriggio di ieri. Gli adetti alla gestione ed esecuzione della manutenzione delle infrastrutture incrociano le braccia dalla notte scorsa. Le strutture di Cgil, Cisl e Uil del Piemonte scioperano lunedì 4