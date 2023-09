9/10 ©Ansa

C’è anche la possibilità di entrare nelle Forze Speciali dell’Esercito, tramite il concorso straordinario per il reclutamento di 85 VFP 4. La selezione è riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell’Esercito in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso della Qualifica di Operatore Basico per le Operazioni Speciali (OBOS). Per candidarsi c’è tempo fino al 29 settembre 2023