Concorso per insegnanti di educazione motoria: cosa studiare

6/10 ©IPA/Fotogramma

Per partecipare bisogna presentare istanza unicamente in modalità telematica attraverso il portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it. Per accedere occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Ciascun candidato può concorrere in un’unica regione