Maltempo, allerta rossa in Lombardia. Nubifragi in Liguria. DIRETTA

Ancora maltempo sull’Italia, in particolare al Nord. Attenzione puntata sulla Liguria dove oggi è prevista pioggia incessante e dove ieri sera, sulla città di Genova, sono caduti 80 mm pioggia in meno di un'ora. È allerta rossa sui bacini settentrionali lombardi e arancione in altri territori (Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e Veneto). Al Sud, invece, in Sicilia, è di nuovo emergenza incendi.





Gli approfondimenti:

Incendi in Sicilia: turisti in fuga via mare a Scopello, riaperto aeroporto Trapani. FOTO

Treni sospesi tra Italia e Francia

LE PREVISIONI METEO: CLICCA QUI

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

La newsletter sulle notizie più lette (clicca qui)

Le notifiche su Facebook Messenger (clicca qui)

Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)