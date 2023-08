Meteo, maltempo a Genova: allagamenti in tutta la città. I VIDEO

Un forte nubifragio si è abbattuto su Genova ieri in serata, tuoni e fulmini, ma anche forti allagamenti e disagi in città. Segnalazioni da Caricamento, piazza Montano e via Degola a Sampierdarena e poi in corso Carbonara a Castelletto. La stazione di Genova Principe è stata invasa da una cascata d’acqua e i treni hanno subito ritardi. Era scattata alle ore 7 di domenica 27 agosto 2023 l'allerta arancione emessa da Arpal che è poi stata allungata fino alle ore 15 di oggi. L’allerta passerà a gialla fino alle ore 20 su tutta la Liguria. Si tratta del massimo livello di allerta per i temporali, che potrebbero essere forti e organizzati assumendo carattere di stazionarietà, abbinati alla possibilità di grandine, colpi di vento e possibili downburst. ( Maltempo, allerta rossa in Lombardia. Nubifragi in Liguria, allagamenti a Genova. DIRETTA )

Le scuole restano aperte per esami riparazione

Allagamenti anche nella sede della Croce Bianca di piazza Palermo, un fiume d'acqua in via Barabino alla Foce. Problemi anche in corso Torino, a Cornigliano in via San Giovanni d'Acri, a San Fruttuoso, in Val Bisagno e in molte altre parte della città. In varie parti della città non c’è energia elettrica. In diversi quartieri l'acqua caduta ha superato i 150 millimetri da inizio evento. Sono stati oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco, ma questa mattina scuole aperte per gli esami di riparazione. Raffiche di vento fino a 180 chilometri sopra Sori