3/11 ©Ansa

A Genova si sono registrati allagamenti diffusi nelle strade che hanno costretto la Protezione civile a far chiudere alcuni sottopassi e la metropolitana. In alcuni quartieri l'acqua caduta ha poi superato i 150mm, come scrive l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente Ligure (Arpal)

Maltempo, danni al Settentrione. In arrivo ciclone dal Nord Europa